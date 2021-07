Cercle met drang naar voren tegen Leuvense gouden tandem: gelijkspel is eindresultaat

Cercle Brugge en OHL, het zijn twee leuke teams met elk hun eigen troeven. Bij Leuven hebben ze met Mercier en Henry twee sterke wapens op offensief vlak. Bij Cercle deden ze het als collectief en met veel drang naar voren. Het leverde een verdiende gelijkmaker op.

Veel overgave, zin voor initiatief en in staat tot tempoversnellingen: het is wel degelijk het beeld dat de thuissuporters kregen van het Cercle Brugge van 2021-2022. Tegelijkertijd is het ook wel duidelijk waar het schoentje knelt: in het offensieve compartiment. Weinig uitgespeelde kansen werden bijeen gevoetbald, zeker in afweging met de uitgeoefende druk in de eerste helft.

De transfermarkt is nog niet afgesloten, maar voorlopig beschikken ze bij OHL nog altijd over de gouden tandem Mercier-Henry. Dat is wel een combinatie waar ze bij Leuven mee naar de oorlog kunnen. Ook nog eens prachtig gedemonstreerd op het half uur. Héérlijk doorsteekpassje Mercier, Henry werkte met gevoel af: paal-binnen en 0-1.

Ruim vijf minuten later was de Franse tandem daar opnieuw. De diepgestuurde Henry werkte opnieuw prima af, maar liep duidelijk buitenspel. Aan de overkant moest doelman Romo nog voor rust toch eens zijn kunnen tonen. Zijn reflex op het schot van kortbij van Deman was uitstekend.

Ook in het eerste kwartier na de pauze hadden beide ploegen kunnen scoren. Eerst werkte Ngawa de bal tegen de dwarsligger. Aan de overzijde kopte Denkey aan de tweede paal een doorgekopte hoekschop van dichtbij naast.

Niet getreurd, want de aanhouder wint. Cercle bleef proberen: met nog ruim een kwartier te gaan legde Waldo de 1-1 van dichtbij naast Romo in doel. Een welverdiende beloning voor de getoonde inzet bij groen-zwart en zo lag de eindstand ook vast. Cercle begint aan de competitie met 4 op 6, OHL met 2 op 6.