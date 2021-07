Brys en Vanderhaeghe maken zelfde analyse: "2 op 6 magere beloning" en "Constant Mercier en Henry in gaten houden"

Marc Brys en Yves Vanderhaeghe maakten zowat dezelfde analyse na Cercle-OHL. Henry had de bezoekers op voorsprong gebracht, in de tweede helft maakte Waldo gelijk. De coaches zagen hun teams bepaalde periodes in de match voor hun rekening nemen.

"Een enthousiast en gretig cercle drukte ons in het begin achteruit", erkende Marc Brys. "Ik denk dat we dat redelijk tot goed hebben opgevangen, met veel maturiteit in de groep. Het was op dat moment wel terugplooien. We zochten naar de omschakelingsmomenten, maakten zo een prachtig doelpunt en hadden nog twee gouden kansen." Dat bleef wel niet het spelbeeld voor de volledige negentig minuten.

"De tweede helft was meer voor ons. We gingen voluit voor dat tweede doelpunt. Zeker op de stilstaande fases hadden we grote mogelijkheden. Jammer dat je die wedstrijd dan niet naar je toe kan trekken. Het tegendoelpunt was een geweldige opdoffer. Als je als groep iets verdient maar niet krijgt, is dat zuur. Een 2 op 6 is een magere beloning gezien de werklust en gretigheid die OHL twee wedstrijden heeft getoond."

"Met heel wat verschillende manieren van combinaties probeerden we Leuven te laten twijfelen", zei Vanderhaeghe over het sterke begin van Cercle. "Het is logisch dat je niet de hele wedstrijd dit tempo kunt volhouden. Het is kwestie van dan eens gevat te kunnen versnellen. Bij Leuven beheersen ze goed het balbezit."

Het offensief compartiment bij OHL mag er ook zijn. "Vorig seizoen hebben ze in de omschakeling iedereen de das omgedaan. Dezelfde spelers blijven gevaarlijk: Mercier, Schrijvers die Sowah vervangt en Henry. Hen moet je constant in de gaten houden. De wil was zodanig groot om terug te vechten dat we iets te emotioneel acteerden op de tegenaanvallen. De gelijkmaker en de 4 op 6 stelt mij wel tevreden."