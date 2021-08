De deels niet-werkende VAR, de supporters, ... - de thema's na Cercle - OHL: "Niet beginnen schieten op de VAR"

Thema's genoeg om het over te hebben na Cercle - OHL. De VAR die eerst niet werkte en nadien deels;. De steun van de supporters waar ze bij Cercle van konden genieten. Langs Leuvense zijde was het vooral genieten van Henry en Mercier. En de neutrale toeschouwer zag een duel met veel intensiteit.

Op speeldag 2 kon ook Cercle de eigen fans verwelkomen in het stadion. "Elke liefhebber van voetbal weet dat ambiance gemaakt wordt door de supporters. Dit smaakt naar meer", stelt Yves Vanderhaeghe op de trainersbabbel. "We hebben sfeer nodig in het stadion. Of het dan supporters van Leuven of van Cercle zijn die voor die sfeer zorgen, maakt niet echt uit. Hopenlijk kunnen we gauw de twee supportersclans ontangen."

© photonews

Voor zijn verdediger Jesper Daland was het een aangename kennismaking met het thuispubliek. "Het was een geweldige sfeer. De fans waren de hele wedstrijd aan het zingen." Die Noorse nieuwkomer, dat is trouwens een speciale. "Ik speel met mijn rechtervoet, maar sta het liefst links centraal. Raar, hé, maar zo is het."

Franse les

Aangezien Cercle met een jonge defensie speelt, is de communicatie cruciaal. "Ik spreek zelf Engels, maar ik versta wel wat woorden Frans. Ik volg ook Franse les." Langs OHL-kant sprongen Mercier en Henry in het oog. "Dat weten we van vorig jaar en twee jaar geleden. Die vinden mekaar blindelings en dat was opnieuw zo. Het is een groot pluspunt dat die twee bij ons nog het verschil maken", zegt Mathieu Maertens.

© photonews

Al lukte dat niet helemaal, want Cercle kwam na de openingstreffer van Henry nog langszij. "Ik kon de bal niet wegwerken en enkele van mijn ploegmaats ook niet", treurde Toon Raemaekers. OHL had het dus niet onder de markt met de derdelaatste van vorig seizoen. "Ik denk dat de ploegen die voordien minder waren elk jaar een hoger niveau halen. Zo komt de intensiteit hoger te liggen", analyseert Maertens.

Technische middelen

Naast de voetballende aspecten was ook de VAR weer het gespreksonderwerp. "Als je werkt met technische middelen, kunnen die altijd falen. We moeten nu ook niet beginnen schieten op de VAR", wilde Marc Brys er geen heisa rond maken. "Het was geen aangename situatie. Waarschijnlijk was het een algemene panne."

Brys bekeek het maar van de positieve kant. "Het was redelijk snel hersteld, enkel de buitenspellijn kon nadien niet gecontroleerd worden. Het is inherent aan technische middelen dat deze dingen kunnen voorkomen. Dat zijn zaken waar we ons bij moeten neerleggen."