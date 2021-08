Yves Vanderhaeghe krijgt veel lof na seizoensstart: "Velen zeggen het, hij doet het"

Cercle Brugge speelde zaterdagavond 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Trainer Yves Vanderhaeghe wordt in eigen rangen geprezen voor het gebruik van de eigen jeugdspelers.

Vanderhaeghe en assistent Thomas Buffel hebben beiden roots bij Cercle Brugge en geven de eigen jeugd volop kansen. Charles Vanhoutte, Robbe Decostere en Olivier Deman stonden aan de aftrap. Thibo Somers en Aske Sampers vielen in. Voor Sampers was het zijn debuut in 1A.

“Dit is voor ons fantastisch nieuws en moet al onze jeugdspelers een boost geven: niet iedereen kan natuurlijk doorbreken, en je moet ook wat geluk hebben, maar wie talent bezit, een goed hoofd heeft, moeilijke momenten kan plaatsen en omringd wordt door een nuchtere entourage zal bij Cercle blijven kansen krijgen”, staat te lezen op de Facebookpagina van Cercle Brugge Jeugd.

Ook bij OHL stonden enkele jongens met een verleden bij groenzwart. “Mathieu Maertens, die bijna heel zijn opleiding bij ons kreeg, viel in en Thibault Vlietinck, die 3 jaar bij ons voetbalde, zat op de bank. Lang Leve Cercle”, klinkt het nog.