Volgens Pieter Gerkens kreeg Antwerp nooit grip op de wedstrijd: "We hebben niet onze stempel kunnen drukken"

Met 0 op 6 blijft Antwerp moederziel alleen laatste staan in de Jupiler Pro League. De ontgoocheling was uiteraard groot bij de ploeg na de wedstrijd, maar Pieter Gerkens was ook strijdvaardig.

Gerkens gaf na de wedstrijd aan dat zijn ploeg haar stempel niet op de wedstrijd heeft kunnen drukken. "Het was een heel open wedstrijd. We kregen nooit grip op de match. Het ging altijd op en neer. We hebben nooit ons eigen spel kunnen brengen en we hebben niet onze stempel kunnen drukken. Op offensief vlak kwamen we vaak in goede ruimte, maar de laatste bal ontbrak of het was net niet snel genoeg, waardoor het makkelijk te verdedigen was", aldus Gerkens.

De aanvallende middenvelder legt uit dat er nog wat meer tijd nodig is. "Het is normaal als je een heel nieuwe wind door de club krijgt of een nieuwe trainer dat niet alles meteen op punt staat. Het is niet abnormaal. We moeten als spelers naar onszelf kijken en ons niveau individueel opkrikken. Het is het grootste pijnpunt op dit moment. Het heeft tijd nodig", legde Gerkens uit.