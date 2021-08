Ontgoocheling bij Brian Priske na nederlaag tegen KV Kortrijk: "We geven te veel kansen weg op eigen foutjes"

Antwerp heeft haar start compleet gemist dit seizoen. Vorig weekend werd met 3-2 verloren op het veld van KV Mechelen en ook de eerste thuiswedstrijd van het seizoen werd met 0-1 verloren van KV Kortrijk.

Brian Priske, de trainer van Antwerp, gaf een reactie na de wedstrijd. "De match moest eigenlijk gelijk eindigen, maar KV Kortrijk had op het einde nog kwaliteit met het schot van Selemani. We maakten te veel foutjes en we gaven KV Kortrijk de mogelijkheid om doelpunten te maken", aldus Priske.

"Iedereen probeert zijn best te doen met veel inzet. We missen echter kwaliteit in defensieve acties, maar ook op offensief vlak. We hebben goede kansen gehad, maar de bal wilde er niet in en dan kan je niet winnen. We geven te veel kansen weg op eigen foutjes. We moeten er iets aan doen om het moeilijker te maken voor de tegenstander", legde de trainer van Antwerp uit.

De ontgoocheling is groot bij Priske en zijn ploeg. "Tuurlijk zijn de spelers en ikzelf ontgoocheld na de 0 op 6. Het is zeker niet de ambitie, maar op dit moment zijn het de feiten en nu hebben we een week om ons voor te bereiden op de topper tegen Standard. We gaan hard werken om die kleine dingen in ons voordeel om te zetten."