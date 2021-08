Ondanks nederlaag maakte nieuwkomer meteen indruk bij zijn debuut voor Antwerp: "Als die ene bal binnengaat, ontploft het stadion"

Antwerp verloor dan wel met 0-1 van KV Kortrijk, maar toch was er niet alleen slecht nieuws te noteren op de Bosuil. Zo maakte Viktor Fischer meteen een goede indruk bij zijn debuut voor de ploeg van Brian Priske.

Fischer heeft zich al helemaal in de harten van de supporters gespeeld. De 27-jarige Deen liet enkele mooie acties zien, maar ook op defensief vlak werkte hij hard. In de tweede helft kreeg hij een uitstekende mogelijkheid om te scoren op zijn debuut, maar zijn schot ging net naast.

Brian Priske, de trainer van Antwerp, was tevreden over het debuut van Fischer. "Het was logisch om Fischer meteen te brengen. Hij speelde een goede wedstrijd. Hij heeft een beetje ongeluk met zijn kans in de tweede helft. Als die binnengaat, ontploft het stadion", aldus Priske.