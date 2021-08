CIJFER VAN DE WEEK: 1 - de ongeziene nivellering van de Jupiler Pro League?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de stand in de Jupiler Pro League na amper twee speeldagen. Met opmerkelijke conclusies toch wel.

Amper één team heeft tot op heden alle punten gepakt: KV Kortrijk is zo alleen leider met 6 op 6. Antwerp van zijn kant is het enige team met 0 op 6.

Later pieken?

Iedereen lijkt van iedereen te kunnen winnen, we zagen ook al zeven gelijke spelen op achttien wedstrijden bovendien.

De topploegen nog niet klaar voor de strijd of later aan het pieken? Het zou een uitleg kunnen zijn, maar het zegt ook niet alles. Benieuwd hoelang Kortrijk zijn reeks ook kan doorzetten, we herinneren ons nog de 30 op 30 van Standard onder Guy Luzon.