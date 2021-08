Luka Elsner is een tevreden trainer na nieuwe overwinning KV Kortrijk: "Ben vooral blij met de mentaliteit die we getoond hebben"

KV Kortrijk maakt voorlopig indruk in de Jupiler Pro League. De Kerels staan namelijk alleen aan de leiding in het klassement met het maximum van de punten na overwinningen tegen RFC Seraing en Antwerp.

Luka Elsner is dan ook zeer tevreden, want dit hadden ze bij KV Kortrijk niet verwacht. "Ik ben vooral blij met de mentaliteit die we getoond hebben, want we wisten dat het een moeilijke verplaatsing ging worden", legde de trainer van de Kerels uit op de persconferentie na de wedstrijd.

"We wisten dat er moeilijke momenten gingen komen, maar we hebben er goed op gereageerd. We hebben zelf ook nog wat mooie kansen laten liggen, maar uiteindelijk doen we het toch nog in het slot van de wedstrijd. We kunnen zeer tevreden zijn met deze drie punten", aldus Elsner.