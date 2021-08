KV Kortrijk-aanvaller spreekt vertrekwens nu ook uit... Tegen Genk niet meer in de selectie?

Zoals we u twee weken geleden al meedeelden, aast Faïz Selemani op een transfer. Hij wil weg bij KV Kortrijk en weigerde zijn contract te verlengen. Hij heeft een goed contact met nieuwe coach Luka Elsner, maar wil een stap hogerop. Tegen Antwerp kwam hij wel nog tot scoren. Tegen Genk...

... zal hij waarschijnlijk niet meer in de selectie zitten zaterdag. "Hoe het ermee staat kan ik niet direct zeggen, maar het kan zijn dat ik vertrek", zei Selemani. "De belangstelling is er en Kortrijk weet daarvan. Het kan allemaal snel gaan in het voetbal."

Luka Elsner weet van de wens van de aanvaller, maar nam hem wel nog op in zijn ploeg. "We hebben ook al bij Union en Amiens samengewerkt en we hebben contact gehouden. Zijn manier van werken ligt me. Misschien doe ik beter verder onder hem, maar in voetbal kan alles snel veranderen."