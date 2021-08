🎥 KVK-verdediger zakte in elkaar, maar kon iedereen geruststellen: "Ik verloor alle kracht in mijn benen"

Even toch wel paniek gisterenavond op de Bosuil. Na een ogenschijnlijk onschuldige kopbal zakte KV Kortrijk-verdediger Aleksandar Radovanovic in elkaar. Na de match kon hij iedereen echter geruststellen.

Na een kopbalduel zakte de Serviër in elkaar. De ploegdokters stormden het veld op, maar hij stond snel weer recht en kon de match nog uitspelen.

"Ik stel het goed", zei Radovanovic in een videoboodschap na de wedstrijd. "In de eerste helft had ik een hoofdwonde opgelopen, die gehecht was."

"Na de rust kopte ik opnieuw met veel kracht op de bal. Ik verloor alle kracht in mijn benen en viel. Maar ik voel me goed", aldus Radovanovic. "Ik zal blijven werken met Kortrijk."