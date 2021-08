Brian Priske is tevreden met de selectie waarover hij nu beschikt: "Ik zie iedere dag op training dat we genoeg kwaliteit hebben"

We zijn uiteraard nog maar twee speeldagen ver, maar toch zal er bij Antwerp al wat moeten veranderen. De ploeg heeft voorlopig 0 op 6 en komend weekend wacht een lastige verplaatsing naar Standard.

Volgens Priske is er echter geen nood aan extra kwaliteit. "Ik vind dat we genoeg kwaliteit hebben. Ik zie het iedere dag op training. We missen Balikwisha met zijn blessure, maar voor de rest hebben we de kwaliteiten", aldus Priske.

"Veel spelers waren hier ook vorig seizoen en samen met de rest zijn ze derde geworden. Op dit moment probeert iedereen zijn best te doen, maar het lukt niet echt. We moeten de kleine details op training wegwerken", legde de trainer uit.

Balikswisha werd al genoemd, maar ook onder meer Faris Haroun is er voorlopig nog niet bij. Volgens Priske zou daar binnenkort verandering in kunnen komen. "Het is nog te vroeg om daarop te antwoorden, maar een aantal spelers zijn terug op het veld, dus we hopen dat we enkele spelers kunnen recupereren."