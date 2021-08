Journalist vraagt zich af wanneer Priske Lamkel Zé een nieuwe kans gaat geven, maar antwoord DLZ volgt meteen

Antwerp verloor zondagavond van KV Kortrijk en miste duidelijk wat slagkracht vooraan. Een journalist vroeg zich op Twitter af wanneer Brian Priske - in navolging van Leko en Vercauteren - Didier Lamkel Zé ging opvissen, maar het antwoord van de aanvaller volgde meteen.

Sacha Tavolieri - de journalist die onlangs een interview had met de aanvaller - vroeg het zich af op zijn twitteraccount. Het antwoord van de Kameroener kwam even later: "Er komt nooit meer Lamkel Zé bij Antwerp", liet hij er geen twijfel over bestaan.

Nu goed, Priske was ook niet van plan om het enfant terrible op te vissen en het bestuur wil hem ook niet meer uit de B-kern halen. Ze willen zo snel mogelijk een oplossing voor hem vinden.