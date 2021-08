AA Gent laat zich in slaap wiegen en geeft 2-0 voorsprong nog uit handen tegen Beerschot

AA Gent en Beerschot moeten nog een weekje langer wachten op de eerste zege van het seizoen. Gent leek lange tijd op weg naar de zege maar liet een 2-0 voorsprong nog uit de handen glippen.

Eerste helft

Peter Maes besloot om zeer aanvallend van start te gaan met Eleke, Suzuki en Sanyang in de voorhoede. Die laatste was ook de meest bedrijvige speler bij Beerschot in de eerste helft maar kwam niet verder dan een zwak schot in de handen van Bolat van aan de rand van de 16.

AA Gent had het in het openingskwartier moeilijk om goede aanvallende combinaties op de mat te brengen. Na 20 minuten lukte het Hjulsager om zich vrij te dribbelen en een lage voorzet te versturen, Castro-Montes stond perfect gepositioneerd om de 1-0 in doel te werken.

© photonews

Vanaf dat moment was het Buffalo boven, Beerschot kwam er niet meer aan te pas en mocht van geluk spreken dat het maar met 1-0 de rust in ging. Godeau kon van dichtbij niet scoren, Tissoudali raakte de paal en Suzuki botste op Vanhamel.

Tweede helft

In de tweede helft duurde het echter niet lang voor AA Gent de score verdubbelde. Na een vrije trap lag er veel ruimte in de defensie van de bezoekers. Tissoudali kreeg de bal aangespeeld, dolde even met Frans en werkte dan koelbloedig af.

© photonews

AA Gent leek de handrem op te zetten en de wedstrijd rustig uit te spelen, al moest het toch ook op Bolat rekenen bij pogingen van Suzuki en Coulibaly. Even later moest de doelman zich toch gewonnen geven op een pareltje van Sanyang. De winger kwam naar binnen van aan de rechterkant en schilderde de bal dan heerlijk in de verste hoek.

© photonews

Gent liet zich verder in slaap wiegen en kwam er aanvallend niet meer uit. De aansluitingstreffer van Beerschot was nochtans een grote waarschuwing, maar enkele minuten later stond het opnieuw gelijk. Holzhauser kon met een gelukje de ingevallen Noubissi bereiken, die legde de bal tussen de benen van Bolat en hing de bordjes opnieuw gelijk.