Tissoudali zag ploeg uit elkaar vallen: "Bij de 2-0 hoorde ik op het veld roepen dat we het rustig aan moesten doen"

Tarik Tissoudali slaagde er tegen zijn ex-ploeg Beerschot in om te scoren maar zag zijn huidige ploeg dan volledig in elkaar stuiken.

Tissoudali had in de eerste helft al kunnen scoren maar besloot van dichtbij op de paal. In de tweede helft lukte het hem toch om te scoren, al was zijn viering tegen zijn ex-ploeg zeer ingetogen. Het leek er lange tijd op dat het doelpunt van Tissoudali de wedstrijd in een definitieve plooi had gelegd, maar Gent stuikte helemaal in elkaar.

"Dit is echt heel pijnlijk, we geven de drie punten weg. Dit voelt gewoon aan als een nederlaag", reageerde Tissoudali teneergeslagen voor de camera van Eleven. "Dit moeten we snel vergeten en ons focussen op de volgende wedstrijd."

Na de 2-0 kabbelde de wedstrijd verder zonder echt grote kansen. Gent leek zijn schaapjes op het droge te hebben, dat was ook de teneur op het veld. "Ik hoorde anderen roepen dat we het rustig aan moesten doen en de bal vast moesten houden terwijl we eigenlijk vol door moesten gaan. We stopten met vooruit te voetballen. Heel jammer want er waren mogelijkheden om onze voorsprong uit te breiden naar 3-0", beseft hij.