"De manier waarop we twee tegendoelpunten slikken is heel pijnlijk"

AA Gent leek lange tijd op weg naar een eenvoudige overwinning tegen Beerschot maar de thuisploeg gaf een 2-0 voorsprong toch nog weg, onverklaarbaar volgens doelman Sinan Bolat.

AA Gent werd meteen na de 2-0 van Tissoudali al verwittigd door Beerschot. Bolat kon een poging van Suzuki nog met een beenveeg keren en ook een afstandsschot van Coulibaly werd nog goed gepareerd door de Gentse goalie.

Gent liet zich echter in slaap wiegen en kreeg in 5 minuten tijd 2 goals om de oren. "Het is onverklaarbaar dat we deze wedstrijd niet kunnen winnen. Beerschot startte niet slecht maar we hadden na 15 minuten wel volledige controle. We hadden ook veel kansen maar konden slechts één keer scoren voor de rust, daar konden we de wedstrijd misschien al uitspelen", denkt de doelman van de Buffalo's.

Nochtans begon de tweede helft meteen goed voor Gent met de 2-0 van Tissoudali. "We waren te gerust in de overwinning, niet meer scherp bij balverlies. Dan is het heel pijnlijk om twee doelpunten te slikken."

"Je weet dat ze er opnieuw vol in zullen geloven na dat eerste doelpunt en opnieuw voor de volle 100% richting elke bal zouden gaan, wat ze ervoor misschien niet deden. Dan is het heel jammer dat dat bij ons minder gebeurde", besluit Bolat.