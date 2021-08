Vanhamel onthoudt positieve dingen na comeback tegen AA Gent: "Hier kunnen we op voortbouwen"

Beerschot-kapitein Mike Vanhamel was na de comeback tegen AA Gent heel blij met de mentaliteit die zijn team getoond heeft.

"Ik heb zonet de persconferentie van de coaches gezien en ze gaan er blijkbaar nogal licht over, maar voor de twee doelpunten hadden we ook al enkele kansen gecreëerd. En dat in een uitmatch tegen een kandidaat voor play off 1, dat is niet min. Bolat doet nog enkele goede reddingen of we hadden sneller dat doelpunt gemaakt", denkt de Beerschotse goalie.

Wij creëerden ook kansen op het veld van PO1-kandidaat

Beerschot vierde bovendien ook de comeback van aanvaller Noubissi, die na lang blessureleed zijn comeback maakte en meteen goed was voor een doelpunt. "Hij is enorm belangrijk voor ons. Niet alleen om te scoren, maar ook zijn fysieke sterkte. Hij gaat de duels aan met de centrale verdedigers en kan die duels ook winnen. Vandaag heeft hij opnieuw getoond dat hij een belangrijk wapen is", klinkt het.

Puntje van de hoop?

Na het verlies tegen Cercle Brugge leek Beerschot af te stevenen op een 0 op 6. Dit onverhoopte puntje is misschien wel het puntje van de hoop om niet van een mislukte start te spreken. "Voor de buitenwereld misschien wel, maar voor ons is het anders. Tegen Cercle hadden we ook evengoed ene punt kunnen pakken. Op dit punt kunnen we voortbouwen: de mentaliteit, Marius (Noubissi) is terug... Veel positieve dingen die we kunnen onthouden na vandaag!", besluit Vanhamel tevreden.