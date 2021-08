Peter Maes ziet zijn ploeg de rug rechten tegen Gent: "Dan pas zagen we een fris Beerschot"

Een tevreden Peter Maes op de persconferentie na AA Gent-Beerschot. De trainer van de Kielse Ratten zag zijn team terugkomen uit een verloren positie en nog een punt uit de brand slepen.

"We gaan hier niet weg met een overwinning, maar toch wel met een heel goed gevoel en ook wel een verdiend punt. We zorgden voor een open wedstrijd en waren de hele eerste helft heel dreigend", vond Maes.

"Het middenveld stond niet perfect dus dat hebben we tijdens de rust wat bijestuurd, maar we kwamen daarna snel achter in de tweede helft."

Maar pas na de 2-0 voetbalde Beerschot pas echt grote kansen bij elkaar, dat zag Maes ook. "Enkele jongens leken met zware benen te spelen maar na de 2-0 kregen we plots een fris Beerschot te zien. Bolat bracht eerst nog een paar keer redding maar we bleven komen. We hebben vandaag een eerste stap gezet naar hoe we willen en moeten voetballen", is de trainer van Beerschot overtuigd.