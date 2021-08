Beerschot heeft nog versterking nodig: "Al is er een lichtpunt, want als hij op niveau komt is dat al een soort transfer"

Beerschot haalde zondag zijn eerste punt nadat het een 2-0-achterstand ophaalde tegen AA Gent. Marius Noubissi scoorde nog eens en kan waardevol blijken de komende weken. Maar volgens analist Patrick Goots mag er vooraan toch zeker nog wat bij.

Beerschot is offensief te voorspelbaar. Het moet bijna allemaal van Raphael Holzhauser komen. “Als Beerschot een zorgeloos seizoen wil spelen, gaan ze sowieso nog versterkingen moeten binnenhalen, vooral aanvallend. De marge is daar iets te beperkt. Al is er een lichtpunt, met Noubissi die eindelijk nog eens scoort. Moesten ze die helemaal op zijn niveau terug krijgen, dan is dat al een soort transfer", zegt Goots in GvA.

"Maar de offensieve aanvoer blijft te afhankelijk van Holzhauser. Als er iets met hem gebeurt, dan is er geen alternatief en gaat Beerschot het erg moeilijk krijgen", aldus Goots, die wel vindt dat de Ratten geen financiële risico's moeten nemen. "Beerschot moet opportuniteiten blijven zoeken en geen zotte risico's nemen."