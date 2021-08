Vanhaezebrouck zichtbaar gefrustreerd na 2-2: "Wat kan mij dat schelen? Ik wil matchen winnen!"

Hein Vanhaezebrouck zag lijdzaam toe hoe zijn team in elkaar stuikte tegen Beerschot in het laatste kwartier tegen Beerschot.

AA Gent start het seizoen met een magere 1 op 6 na verlies tegen STVV en een gelijkspel tegen Beerschot. Twee keer zuur puntenverlies, vooral zondagavond tegen Beerschot waarin een 2-0 voorsprong nog werd weggegeven.

"Ik zei het al tegen mijn jongens in de rust dat het zelfs bij een 2-0 niet over zou zijn. Na 65 minuten spelen we tegen een tegenstander die het lijkt opgegeven te hebben en moet je het op een mature manier uitspelen", zucht Vanhaezebrouck op de persconferentie na de wedstrijd.

"Laat dit een les zijn"

AA Gent gaat nog een zware maand augustus tegemoet met telkens wedstrijden op donderdag voor de Conference League bovenop de Belgische competitie. Net daarom snapt Vanhaezebrouck niet hoe zijn team de 2-0 nog uit handen kon geven.

"We moeten slimmer zijn dan. Het maakt mij niet uit of we dan nog 2-0, 3-0 of 4-0 winnen. Wat kan mij dat schelen? Ik wil gewoon winnen. Wat kan het mij schelen dat Tissoudali hier een hattrick scoort als hij daarna op training moe is?

"Laat dit hopelijk een les zijn voor de toekomst om wedstrijden op een mature manier uit te spelen. Dan is het misschien nog nuttig geweest... Als we dit nog eens laten gebeuren, zal het extra zuur zijn", besluit hij.