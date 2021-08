De 'man van de match' in Union-Club Brugge? Dat was voor ons de coach

Simon Mignolet? Eduard Sobol? Wie was nu de 'man van de match' in Union-Club Brugge. Je zou ook kunnen argumenteren dat er bij Union een paar kandidaten rondliepen. Voor ons was het echter Philippe Clement.

Waarom? De ingrepen van Clement tijdens de rust bepaalden de uitkomst van de match. Club werd in de eerste helft geregeld onder de voet gelopen en verrast door het snelle verticale spel van de Unionisten. Ze sneden er soms door als een mes door de boter. Clement heeft te weinig flankspelers. De Ketelaere trok van nature weer veel naar het centrum en Lang is meer de man van de actie. Er kwamen geen voorzetten op Dost en Clement haalde zijn enige spits bij de rust naar de kant en liet Rits en Lang hoog centraal spelen. Sobol moest dan weer voor meer snelheid op de flank zorgen, terwijl Ricca in de driemansdefensie met Nsoki en Mechele terecht kwam. Eigenlijk spiegelde hij de opstelling van Union en daardoor werden er meer duels gewonnen. Dat Sobol dan ook nog eens de winnende treffer maakte, gaf hem helemaal gelijk. Club trok met Tibo Persyn al een snelle winger aan en ook Barcelona-speler Alex Collado zou onderweg zijn. Dat moet Clement meer opties geven, want sinds het vertrek van Diatta ontbreekt het hem aan wingers.