Clement en Mazzù leggen het uit: "Sommige clubs hebben langere voorbereiding gehad dan anderen"

De voorbereiding op het nieuwe seizoen was alweer iets bijzonders. Her en der zagen we zelfs al spelers met krampen op speeldag 2. De coaches zien het ook met lede ogen aan.

"We wisten het van bij het begin dat we pas in september klaar zouden zijn", aldus Philippe Clement over de voorbereiding.

"Sommige ploegen hebben een voorsprong omdat ze sinds maart niet meer hoefden te spelen. Hun spelers hadden verlof en dan een klassieke voorbereiding."

"Met onder meer Sobol en Vanaken hadden we nog EK-gangers die nog veel later zijn teruggekomen. Dat is een groot verschil met andere teams."

"Wij hebben een klassieke voorbereiding gehad, omdat 1B vroeger gedaan was", pikte Mazzu in. "En dus hebben wij die problemen inderdaad niet."