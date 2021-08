Mazzu was fier op zijn spelers: "Dit is onze filosofie, ons enthousiasme"

Union SG verloor van Club Brugge. Als je de match niet gezien hebt, zou je dat een logisch resultaat vinden. Maar de Unionisten verdienden meer, veel meer zelfs.

Ze mochten zich daarvoor een beetje voor het hoofd slaan, maar voor de rest was hun prestatie wel op heel hoog niveau. De eerste helft domineerden ze Club Brugge in de duels en in de kansen.

"We hebben een ongelooflijke eerste helft gespeeld. Met kansen, met één-tegen-één-situaties voor Mignolet, met diepgang... We konden voorgestaan hebben, maar dat lieten we na. Dat is het verschil tegenover een ploeg als Brugge, dat ervaring, kwaliteit en maturiteit heeft. We hebben de match verloren op details", analyseerde Mazzu rustig.

In de tweede helft kwam Club ook beter voor de dag. Dat zag ook Mazzu. "Ze speelden veel hoger en veel compacter en met meer pressing. We hebben geprobeerd om het vol te houden, maar dan was er dat doelpunt. De spelers mogen fier zijn op wat ze lieten zien, want dat was echt onze filosofie, ons enthousiasme. Die mentaliteit wil ik elke week zien."