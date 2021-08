Sobol vlamde Club met beauty naar winst: "Nu verwacht iedereen dat ik dat meer ga doen"

Dat is je rentree maken na een paar weken extra vakantie omwille van het EK... Eduard Sobol vlamde een tien minuten voor tijd een afvallende bal in één tijd richting doel. Union-doelman Moris wist er geen raad mee.

Een schitterende goal, al had Moris er wel wat meer moeten mee doen. Maar voor het vertrouwen van de Oekraïner was het alvast een serieuze boost. "Ik ben zo blij dat ik terug ben en dat ik 45 minuten kreeg. Ik had die vakantie nodig om te herladen, maar nu ben ik klaar om het team te helpen", zei hij.

"Of ik de match deed kantelen? Ik weet het niet. Ja, de tweede helft was veel beter. We duwden harder en onze pressing was veel beter. Al bij al verdienden we die drie punten wel", vond hij.

Concurrentie is altijd goed

Maar over die goal. Eentje die op hetzelfde niveau mag geplaatst worden als die tegen Kortrijk. "Nu verwacht iedereen van me dat ik rond de zestien ga trappen", lachte hij. "De jongens waren er net nog over bezig in de kleedkamer. Je moet die bal altijd verwachten. Ik hoop dat het nu meer zal gebeuren."

Brugge zou mogelijk wel nog een extra linksachter kunnen halen. "Daar ben ik niet mee bezig. Concurrentie in een groep is altijd goed. Dat duwt je naar een hoger niveau."