Wissels Clement deden de match kantelen: "Dost eruit gehaald omdat ik dat het beste vond" en "Hier lessen uit leren"

Club Brugge heeft moeten zwoegen voor de drie punten. Daarbij konden ze rekenen op een sterke Simon Mignolet, een falend Union én de wissels van Phillipe Clement. Zijn aanpassing na de zwakke eerste helft deed de match kantelen.

Clement haalde diepe spits Dost naar de kant en verving hem door Sobol. Daarnaast schakelde Club over naar een 3-5-2. "Ik moet die keuzes maken als coach om de ploeg te laten winnen. We winnen samen en verliezen samen", zei Clement. "Ik heb er Dost uitgehaald ja, maar enkel omdat ik dacht dat dat het beste was voor de ploeg."

Hij kreeg gelijk, want Club kwam veel stabieler over dan in de eerste helft. "Union was heel sterk, met heel veel engagement. Dat wisten we al van vorig seizoen. Ze spelen verticaal voetbal en zijn positief agressief. Ze hebben ook een goeie coach op de bank", gooide hij nog met bloemetjes naar Mazzu.

Uit die eerste helft moet Club wel leren. "Als je de duels niet wint, als zij elke keer tussen de lijnen kunnen spelen en wij reageren te laat, dan kom je in de problemen. Dat is de basis. Dat heb ik ook in de kleedkamer gezegd: eerst de duels winnen, en daarna kun je tot goed voetbal komen. Niet andersom. Dat is een goede les geweest voor de volgende maanden."