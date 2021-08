Union liet het liggen tegen Club en dat weten ze: "Die kansen gaan normaal gezien wel binnen"

Dante Vanzeir had minstens drie goeie mogelijkheden om Union op voorsprong te brengen, maar was ongelukkig in de afwerking. Maar USG heeft wel weer bewezen dat ze door iedereen gevreesd mogen worden.

In de eerste helft glipten de Brusselaars slag om slinger door de verdediging van Club. "We hadden Club Brugge goed geanalyseerd. We hebben gekeken naar waar hun zwakke punten liggen en waar ze ruimte weggeven. En dat is op de flanken, met flankwissels en ruimte in de rug, die we in de eerste helft heel goed vonden."

Union blijft achter met nul punten en dat kunnen ze zichzelf ook aanwrijven. Al hebben ze wel weer gecharmeerd. "We hadden ook een paar grote kansen, waaronder ook ikzelf, die binnen moesten en die normaal ook binnen gaan, maar vandaag zat het net niet mee voor ons. We hebben heel veel kansen gecreëerd, maar er was te weinig efficiëntie."