Club Brugge begint aan de play-offs met teleurstellende 0 op 6 en dat heeft duidelijke gevolgen voor de titeldebatten

De titeldebatten beginnen in deze play-offs stilaan vorm te krijgen. Club Brugge is met een 0 op 6 het enige team dat heeft afgehaakt wat dat betreft. Union doet wél nog volop mee na een zege in het Jan Breydelstadion.

Mignolet had voor de aftrap zijn Gouden Schoen ontvangen en het duurde niet lang eer de gewezen international zijn kunnen opnieuw mocht tonen. De doelman van Club Brugge deed voldoende bij het schot van Adingra, nadat die in de open ruimte de actie had kunnen maken.

Dat gaf ook al het spelbeeld aan: Club Brugge dat het balbezit opeiste en Union dat loerde op de tegenaanval.

Dit alles in een eerste helft die aan een gezapig tempo verliep. Af en toe legde Club wel een fraaie combinatie op de mat. Na één van die betere momenten vond Meijer Moris op zijn weg.

Het waren de verdedigers die het gevaarlijkst waren langs Brugse zijde: de kopbal van Spileers op hoekschop raakte de kruising. Seconden later lag de bal aan de overkant wél in de netten: Boniface tekende met een rake knal in de rechterbenedenhoek voor 0-1.

Union met een voorsprong naar de kleedkamers en binnen de minuut na rust had het die al verdubbeld. Lazare liet een botsend en afgeweken schot optekenen. Mignolet verslikte zich compleet in die deviatie en zag er zo maar belabberd uit. Ondertussen stond het wel 0-2.

Het laatste woord in deze partij was nog niet gesproken: zowel de 1-2 als de 0-3 hadden gekund. Van der Heyden keerde het schot van Jutglà voor de lijn en voorkwam zo de aansluitingstreffer. Aan de overzijde legde Boniface het leer opnieuw in de netten na een tegenstoot van Union, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel.

Moris onderscheidde zich nog een paar keer en zijn collega Mignolet aan de overkant ook nog een keertje. Pas in de blessuretijd milderde Vanaken met een kopbalgoal. Te laat om nog een ommekeer te forceren. De titelstrijd is geen tweestrijd, maar nog steeds een driestrijd: Genk en Antwerp moeten ook met Union rekening houden.