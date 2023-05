Kampioenschap voor hem helemaal niet voorbij, maar De Mil legt vinger op zere wonde: "Moeten daar beter in worden"

Het kampioenschap is nu quasi voorbij voor Club Brugge, toch? Rik De Mil ziet het enigszins anders: elke match is een kans om te verbeteren en op dat vlak ligt er bij Club wel heel wat werk op de plank.

"Om een laag blok uit verband te spelen, heb je intensiteit, diepgang en creativiteit nodig in het laatste deel van het veld", verklaart De Mil de weinige open kansen van Club tegen Union. "Dat ontbrak, ondanks meer dan 70% balbezit. Daar koop je dan niets mee. We hadden meer diepgang en creativiteit nodig."

De bezoekers sloegen dan wel weer genadeloos toe. Na een aantal jongens in te brengen, zag ik opnieuw meer drive en diepgang. Jammer dat de aansluitingstreffer niet vroeger valt. De laatste vijf minuten is het hopen dat je nog een kans krijgt, maar die kwam er niet. Ik ben enorm ontgoocheld."

Mentale tik

Is het seizoen nu over voor Club Brugge? "Ik bekijk dat anders. Uiteraard is dit een mentale tik. Wij moeten nederig zijn, we staan op de plaats waar we verdienen te staan. Er zijn geen geheimen: we treffen drie goede tegenstanders in de play-offs en het is aan ons om ons niveau op te krikken. En om geen doelpunten weg te geven."

Het uitdelen van cadeaus, dat ligt De Mil wel zwaar op de maag. "Want dat doen we te veel in de laatste twee wedstrijden. Dat kan je niet ophalen in play-off 1, maar we zijn wel aan onze stand verplicht om elke wedstrijd vol aan de bak te gaan."

Streng voor eigen prestaties

Het gebrek aan intensiteit in de laatste dertig meter, is een pijnpunt waar De Mil al wel vaker mee werd geconfronteerd. "Tegen een compact, laag blok komen we in moeilijkheden. Op dat vlak zijn we heel streng voor onszelf. In het laatste deel van het veld hebben we het al een tijdje moeilijk en we moeten daar beter in worden."