Is Club Brugge niet meer dan een figurant? Hans Vanaken reageert bijzonder helder op deze stelling

De treffer van Hans Vanaken was niet meer dan een doekje voor het bloeden. Is Club Brugge een figurant en niet meer dan dat in de Champions' play-off?

Ook voor de thuismatch tegen Union viel er al niet veel meer te rapen voor de huidige landskampioen. "Als we wonnen, konden we misschien nog uitzicht hebben op een derde plaats. We hebben het geluk dat we nog in play-off 1 geraakt zijn. Je hoefde deze twee matchen niet te verliezen, maar het is wel zo", oordeelt Vanaken.

De aanvoerder van Club is niet blind voor het feit dat zijn team het vierde wiel aan de wagen is in de play-offs voor de titel. "Dat moeten we accepteren. Voor hetzelfde geld waren we in play-off 2 aan het spelen. We spelen inderdaad een figurantenrol, maar wij zijn Club Brugge en we staan er voor om elke match te proberen te winnen."

Het vuur behouden

Het vuur mag dus niet uit de ploeg verdwijnen. "Ik denk dat iedereen er zijn eigen motivatie moet uit halen, om zichzelf nog vier matchen te tonen. Ook richting wat er volgend seizoen gaat gebeuren. Ik denk dat iedereen nog een bepaald doel heeft in die vier matchen. Jonge gasten kunnen zich ook nog laten zien."

"Iedereen moet zijn motivatie zoeken, zodat we nog een hongerig team blijven dat nog zo veel mogelijk punten wil pakken", vervolgt Vanaken. Is de conclusie nu dat Genk, Antwerp en Union gewoon beter teams zijn dan het huidige Club Brugge?

Andere teams uitgekookter

"Dat vind ik moeilijk om te zeggen. De laatste weken waren we beter aan het spelen. In play-off 1 worden de foutjes afgestraft, dat is ook een kwaliteit. Ik kan niet zeggen dat de tegenstanders zoveel beter zijn, misschien wel iets uitgekookter of slimmer."