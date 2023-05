Ai, Club Brugge! Rik De Mil wel heel erg duidelijk om bij Belgische trainer assistent te worden

Club Brugge is nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer. Rik De Mil zou dan weer assistent worden.

Rik De Mil neemt sinds het ontslag van Scott Parker de taak van trainer waar bij Club Brugge. Volgend seizoen komt er normaal een nieuwe trainer en keert Rik De Mil terug naar zijn job als assistent bij blauwzwart.

In een interview met Het Nieuwsblad laat de huidige trainer van Club Brugge weten dat hij eigenlijk van geen enkele Belgische trainer graag assistent zou worden.

“Er is niet meteen iemand die eruit springt. Laatst zat ik voor een interview samen met Wouter Vrancken en Mark van Bommel. Dat lijken me fantastische mensen. Maar om nu te zeggen dat ik hun assistent wil worden, neen, dat is niet zo”, is De Mil heel fors.

Dat is wel een probleem als we de geruchtenmolen mogen geloven. Karel Geraerts wordt immers meer en meer genoemd als de nieuwe trainer van Club Brugge voor volgend seizoen. De trainer van Union SG had ook in dat bewuste interview moeten zitten, maar hij zegde laattijdig af.

Of we door deze uitspraak van De Mil moeten geloven dat Geraerts geen trainer wordt van Club Brugge laten we voorlopig in het midden.