Opvallend: Anthony Moris verdedigt collega Simon Mignolet na duur foutje

Op het doelpunt van Lazare Amani zag Simon Mignolet er niet al te goed uit. Een duur foutje van de gewezen Rode Duivel.

Neen, een slechte wedstrijd speelde Simon Mignolet allerminst. Hij pakte uit met heel wat knappe reddingen.

Maar bij het tweede doelpunt van Union SG van Lazare ging hij wel heel zwaar in de fout, waardoor het meteen na rust 0-2 werd.

De bal week even af op Spileers, maar de manier waarop hij de bal voorbij zich kreeg was echt wel sneu te noemen.

"Neen, ik ben niet gaan praten met Mignolet na de wedstrijd", liet Anthony Moris bij Walfoot optekenen na de wedstrijd in Jan Breydel.

Nieuwe ballen

Maar hij had wel troostende woorden voor zijn concullega, want volgens hem was het geen echte fout van Mignolet.

"Toen ik Lazare zag trappen wist ik meteen dat het een vuile bal zou worden om te redden. Er was een deviatie en je zag dat er effect op de bal zat, op een glijdend terrein en met nieuwe ballen. Niet makkelijk."