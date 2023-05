Vriendin van Karel Geraerts doet opvallende uitspraak over waar haar vriend volgend jaar zal coachen

Karel Geraerts wordt al een tijdje gelinkt aan Club Brugge. Hij zou volgend seizoen bij zijn ex-ploeg als coach aan de slag gaan.

Het lijkt het perfecte verhaal wel te zijn. De ex-speler die het stadion van Club Brugge in zijn achtertuin staan heeft en er trainer wordt. Het zou zo maar kunnen.

Karel Geraerts blijft echter bijzonder stil over wat zijn toekomst brengen zal. Hij wil de focus op de resterende matchen bij Union SG leggen en na de competitie kijken wat de opties zijn.

In een interview met Het Laatste Nieuws, samen met zijn aanstaande bruid Julie Vanlerberghe, probeert hij zoveel mogelijk vragen over een transfer als trainer te ontlopen.

Ook die over de interesse uit het buitenland. Geraerts wil het niet met zoveel woorden gezegd hebben dat er van veel ploegen de nodige interesse is. Vanlerberghe doet dat wel.

“Ik vind het heel opvallend dat iedereen Karel meteen aan Club Brugge linkt. Oké, we wonen hier en hij heeft bij Club gevoetbald, maar het is precies alsof er maar twee mogelijkheden zijn”, is haar opvallende uitspraak over de toekomst van haar aanstaande man.