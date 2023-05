Union laat zich specifiek uit over procentuele titelkans na triomf bij Club Brugge: "Het spel van de pers, de journalisten"

Het Union van Karel Geraerts kon juichen op het veld van Club Brugge. Hoe zit het met de titelkansen na dat resultaat?

Voor Karel Geraerts was het vooral belangrijk om terug de vereiste intensiteit te zien bij zijn spelers. "Zonder zijn wij een middelmatige ploeg en onze ambitie ligt hoger. Thuis verliezen kan, maar niet op de manier waarop het gebeurde. Het was een heel speciale tweedaagse na de match tegen Antwerp."

Verantwoordelijkheid genomen

Op welke manier was het dan speciaal? "Het leek wel alsof we laatste stonden. Niemand heeft ons dat toegeschreven, maar het was een gevoel dat we zelf hadden. Ik heb de spelers wat ruimte gegeven en het was kwestie van het aanhalen van de juiste woorden. De spelers hebben nu weer verantwoordelijkheid genomen."

Door voor dezelfde elf te kiezen, gaf Geraerts aan niet te snel te panikeren. "Dit is de bevestiging van waar we naartoe willen. We hebben het eerste schot in de play-offs gemist en het tweede was een schot in de roos. We voelden ons woensdag heel slecht, nu heel goed en volgende zondag is het misschien weer iets anders."

Anthony Moris moest zich in Brugge pas in de blessuretijd een keertje omdraaien. "De vermoeidheid speelde na de match tegen Antwerp, maar de organisatie stond er. We gingen door het vuur voor mekaar. De drie punten waren nodig om te kunnen blijven hopen op de titel", beseft de doelman.

Perceptie

De perceptie is zo meteen weer gekeerd. "Na de vorige nederlaag werd misschien gedacht dat we uitgeteld waren voor de titel en nu zal geschreven worden dat we op schema liggen. Dat is het spel van de pers, de journalisten, maar dat is goed."

"Deze keer gaat het tussen drie teams voor de titel. Ik ben zeker dat geen kampioen gekend zal zijn voor de zesde speeldag van deze play-offs", voorspelt Moris. "We hebben 33% kans op de titel, net als de twee andere ploegen. En de resterende procent, dat is het beetje geluk dat je moet hebben."