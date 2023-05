Moris kritisch: "Drie dagen geleden uitgeteld en nu helemaal opnieuw gelanceerd zeker?"

Anthony Moris won met Union SG op bezoek bij Club Brugge en hield zo zijn team mee op titelkoers.

Rest de vraag: zullen de duels tegen KRC Genk op speeldagen 3 en 4 - net als die vorig seizoen tegen Club Brugge - van doorslaggevend belang zijn voor de titel?

"Ik denk dat we titel pas op de laatste speeldag zijn beslissing zal kennen", aldus doelman Anthony Moris bij Walfoot.

Laatste wedstrijd

"De kritiek? Ik lees niet meer wat ze zeggen op de sociale media. Drie dagen geleden waren we uitgeteld, nu doen we weer helemaal mee voor de titel. Dat is het spel van de journalisten."

"De dubbele confrontatie met Genk wordt wel heel belangrijk. We twijfelen niet, we twijfelden niet. Anders speel je zo geen wedstrijd hie rop Club Brugge."