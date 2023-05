Verrassende man van de match deelt complimenten graag: "Verhaal dat we nog niet wonnen van Club Brugge, is voorbij"

Heel veel offensief talent op het veld in Club-Union. Dat we als man van de match zouden uitkomen bij Siebe Van der Heyden, was vooraf dus niet helemaal verwacht.

Onze keuze voor Van der Heyden is gebaseerd op de beslissende fases. Met een prima lange bal bracht de verdediger Boniface in stelling om het openingsdoelpunt te maken. In de tweede helft haalde Van der Heyden dan nog een schot van Jutglà van de lijn en zo had de man met 1 cap de grootste impact op de eindscore.

"Zoals iedereen probeer ik de ploeg te helpen", komt Van der Heyden terug op die 'save' voor de doellijn. "Ik ben blij dat ik er stond op dat moment. Als je ziet dat het op het einde 1-2 wordt, is dat nog belangrijker. Iedereen heeft wel heel hard gewerkt en dat was het belangrijkste."

Scorende en werkende Boniface

Dat ook aanvallers hierin hun steentje bijdroegen, stond erg aan. "Ook Boniface en Adingra werkten in defensief opzicht uitstekend. Ik ben tevreden dat Boniface scoort en dan nog zo voor de ploeg werkt." Het resultaat is navenant. "Misschien speelde het verhaal een beetje in de hoofden dat we nog niet wonnen van Club Brugge. Dat is voorbij."

Desondanks blijven de voeten op de grond, want de getoonde grinta zal nog enkele keren moeten bovengehaald worden. "Om dat één match op te brengen is één zaak, dat volhouden nog een andere. We moeten kalm blijven. Er wachten ons nog enkele uiterst belangrijke matchen."