Deksel op de neus voor Union: Vanaken en Nusa brengen Club naar de leidersplaats, Vanzeir mist strafschop

De Jupiler Pro League kent sinds vandaag een nieuwe leider. Club Brugge ging op een diefje winnen in het Dudenpark. Hans Vanaken en debutant Nusa zetten Blauw-Zwart richting een derde landstitel op rij.

20 graden en een aardig gevuld Dudenpark, het waren de perfecte omstandigheden om de nrummers 1 en 2 van het klassement het tegen elkaar te laten opnemen. Bij winst van Union verdubbelde het de kloof, bij een overwinning van de Bruggelingen was er een nieuwe competitieleider gekend.

Union speelde met een bepaalde motivatie en doorzetting die bij Club in de eerste helft duidelijk ontbrak. In een openingskwartier was het vooral Union dat een doelpunt verdiende, maar zowel Undav als Teuma geraakte niet voorbij Mignolet. Blauw-Zwart was aanvallend nergens, toch konden ze op slag van rust op voorsprong komen. Via een counter kwamen Lang en Adamyan in een twee-tegen-één situatie, maar de Nederlander vond een Brussels been opweg naar zijn spitsbroeder. Rusten geblazen met de brilscore.

In de tweede helft was het opnieuw wachten op kansen. Na nog geen tien minuten ging het licht even uit bij Mechele. HIj trapte op de enkels van Lazare in de zestien, Visser twijfelde geen seconde en naar de stip. Vanzeir eiste de bal op, maar trapte de bal onbegrijpbaar naast. De uitgelezen kans van Union op de voorsprong werd de nek omgewrongen.

Schreuder wilde aanvallend duidelijk meer creëren en bracht in minuut 70 dan toch Skov Olsen. Een slimme zet van de Brugse trainer want na nog geen vijf minuten schilderde hij een voorzet perfect op het hoofd van Vanaken die zo'n kansen niet laat liggen. Deksel op de neus voor Union dat echt wel een doelpunt verdiende deze wedstrijd.

In de zes minuten toegevoegde tijd kreeg Union een corner. Doelman Moris trekt mee de aanval in. Via een counter trekken Olsen en Nusa op een leeg doel af. De jonge debutant is uiteindelijk degene die voor de definitieve 0-2 zorgt.