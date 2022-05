Mignolet na sterke prestatie: "We hebben de mentaliteit om kampioen te worden"

Simon Mignolet speelde opnieuw een sterke partij en hield al voor de derde keer deze Play Offs de nul. "We hebben de mentaliteit om kampioen te spelen"

"We hebben drie gouden punten gepakt vandaag, maar tijgelijkertijd hebben we nog niets. We hebben alles in onze eigen handen. Woensdag moeten we al opnieuw vol aan de bak, er volgen nog drie finale's. Met 7 op 9 en drie cleansheets aan de Play Offs beginnen is zeer goed."

"We hebben meer ervaring met Play-offs dan zij, maar die laatste drie wedstrijden zijn nog zo belangrijk. Je kan daarin evengoed 0 op 9 halen. Rustig blijven is de boodschap. We hebben de mentaliteit om kampioen te worden, dat hebben we vandaag nog maar eens getoond."