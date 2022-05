Felice Mazzu heeft dinsdag gesproken met 'antiheld' Dante Vanzeir: "Hij moet weten dat iedereen achter hem staat"

Union ging zondag in eigen huis met 0-2 onderuit tegen concurrent Club Brugge. Het kantelpunt in de topper was ongetwijfeld de gemiste strafschop van Dante Vanzeir. De sneltrein knalde zijn elfmeter naast het doel van Simon Mignolet.

Begrijpelijkerwijs zat Vanzeir na afloop in zak en as, in die mate dat de aanvaller van Union de pers niet te woord wilde staan. Op zijn persbabbel in aanloop naar de match in het Jan Breydelstadion ging Felice Mazzu dieper in op de gemoedstoestand van Vanzeir. "Gisteren heb ik hem rustig laten doen, vandaag hebben we samen even een en ander doorgesproken. Simpelweg om hem op te beuren en er alles aan te doen om hem woensdag bevrijd en vol vertrouwen aan de aftrap te krijgen." "De match van zondag is voorbij, daar kunnen we niets meer aan veranderen. Dante moet nu zijn blik richten op de wedstrijd van woensdag. Iedereen binnen de club heeft hem gesteund: spelers en staf. Hij moet dus moet positieve emoties en vertrouwen dat veld opkomen", aldus Felice Mazzu.