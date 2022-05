Analist vol lof voor Union, maar: "Dat heeft de titelstrijd beslist"

De titeldroom van Union SG mag zo goed als zeker worden opgeborgen. Er zat nochtans meer in, zoveel is duidelijk.

"Het is de ervaring van Club Brugge in dit soort momenten dat de doorslag zal geven in de titelstrijd", aldus Marc Degryse in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

Mankement

"De lef en durf van Union zijn niet beloond. Ik kan niet anders dan chapeau zeggen over hoe ze van minuut een met veel goesting vooruit hebben gespeeld."

"Union had het overwicht, maar kon opnieuw niet scoren. Het is geen counterploeg, maar ze hadden hetzelfde mankement als in de vorige wedstrijden tegen Club Brugge."