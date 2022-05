Deniz Undav en Lapoussin na kwijtspelen leidersplaats: "Woensdag is onze laatste kans"

Deniz Undav ging gisteren met Union in het slotkwartier kopje onder tegen Club Brugge. De Duitse spits beseft dat zijn ploeg woensdag maar beter niet verliest in Jan Breydel om de titelkansen te behouden.

"Hoe teleurgesteld ik op een schaal van één tot tien ben? Een dikke tien. Als we woensdag op het veld van Club Brugge verliezen is het over voor ons denk ik." Zo vertelt de JPL-topscorer aan VTM Nieuws. "Club gaat geen twee wedstrijden meer verliezen, dat zie ik ze zeker niet doen. Hoewel ik het wel hoop, maar ik vrees ervoor. Woensdag is voor ons de laatste kans"

Ook Lapoussin droop teleurgesteld af na de wedstrijd. "Ik ben erg ontgoocheld, dit was een sleutelwedstrijd in de titelstrijd. Verliezen hoort er nu eenmaal bij, maar we gaan er alles aan doen om deze fout woensdag op hun veld te corrigeren."