Czerniatynski geeft Undav en Vanzeir raad: "Ik probeerde het tij te keren door op training veel te scoren"

Denis Undav en Dante Vanzeir zitten niet in hun beste periode op de belangrijkste data van het seizoen. De laatste miste tegen Club Brugge een penalty. Alex Czerniatynski kent het gevoel.

Czernia scoorde ook makkelijk, maar er waren periodes dat hij wekenlang droog stond. 'Een spits krijgt sneller kritiek als hij niet scoort. Het is de beste en de moeilijkste plaats. Als je grote kansen mist, lees je dat in de krant of is het een debat op tv. De timing valt nu voor hen slecht. Maar dan moet je gewoon durven zeggen: 'Oké, ik heb die kans gemist. Punt aan de lijn", zegt hij in HLN.

"En dan moet je een klik in het hoofd maken. Ik probeerde het vertrouwen terug te winnen door op training veel te scoren. Het kan snel keren. Ik ben ooit 75 minuten uitgefloten en lukte dan in het laatste kwartier twee goals zodat iedereen mijn naam zong."