Schreuder over keuzes: "Het gaat niet om andere spelers of om mij, maar om het team"

Club Brugge ging gisteren op een diefje winnen op het veld van Union en komt zo aan de kop van het klassement. Schreuder gaf op de persconferentie toe dat het niet de beste wedstrijd van Club was. Hij verklaarde ook zijn verrassende keuzes.

Club had het gisteren duidelijk moeilijk in het Dudenpark. "In de eerste helft ging het gelijk op, maar waren we veel te slordig aan de bal. We kregen het wel moeilijk in het begin van de tweede helft, maar daarna namen we de overhand. Uiteindelijk stappen we wel met drie punten de bus op, daar zijn we heel tevreden mee.", vertelde de Brugse coach achteraf op de persconferentie.

"Op het middenveld lag de meeste ruimte om te voetballen, maar we hadden moeite met ze te vinden. Vooraan moesten we in de slotfase schuiven om offensiever te spelen, want we wisten dat we fysiek sterk zijn."

Tot slot benadrukte Schreuder waarom hij voor De Ketelaere op de flank koos en niet voor man in vorm Skov Olsen. "Het team gaat boven alles, het gaat niet om Charles of om mij maar het gaat om Club Brugge. We weten dat we sterke wisselopties hebben en dat hebben we vandaag gezien."