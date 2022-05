Rol De Ketelaere zindert na: "Jammer, maar als je drie punten neemt, kan niemand zeggen dat je foute beslissing nam"

De rol van Charles De Ketelaere in Union - Club Brugge is veelbesproken. Club pakte de drie punten en kon finaal enkel tevreden zijn, ook al moest De Ketelaere voor rust vooral verdedigen.

Gilles Mbiye-Beya, voormalig teammanager van de beloften van Antwerp en huidig teammanager van de U17 van de Red Flames, schoof mee aan tafel in Extra Time en stond stil bij de positie van de sterkhouder van Club. "De Ketelaere en Nieuwkoop waren mekaar een beetje aan het neutraliseren", klonk de analyse.

Opoffering

Een spijtige zaak, vond Mbiye-Beye. "De Ketelaere is toch eerder een offensieve speler. Ik heb hem heel veel in duel zien gaan, terwijl ik meer van hem geniet als hij de bal aan de voet heeft. Hij schopt het tot bij de Rode Duivels en is één van de betere spelers uit de competitie, Het is jammer dat hij moet worden opgeofferd."

Tegelijkertijd kan Schreuder weinig verweten worden, als je naar het uiteindelijke resultaat kijkt. "Als je op het einde van de rit drie punten mee naar huis neemt, kan niemand zeggen dat je een foute beslissing hebt gemaakt."