Union-verdediger Burgess gelooft in de leidersplaats: "Sinds Kerstmis denk ik elke dag aan de titel"

In een interview met Het Nieuwsblad praat Union-speler Christian Burgess over de titelkansen van de promovendus en het duel van vanavond tegen de nieuwe leider Club Brugge.

Club Brugge staat momenteel aan kop in de Play-Offs, maar Burgess gelooft nog steeds in de titel. "We zijn een sterk collectief. Mocht je me vragen welke speler van Club ik zou willen inpassen, dan zou het simpel zijn: niemand. Onze kracht is het geheel. Die cohesie is wonderlijk en het zou dom zijn die te verbreken. Kijk, Club is de titelfavoriet. Bekijk alleen al de marktwaardes van hun spelers: die liggen hoger dan de onze. Zo’n Vanaken of De Ketelaere: dat zijn supergetalenteerde mannen. En dan is er ook de ervaring van een Vormer en Mignolet. Maar Union als eenheid: óók top. Het is gewoon anders."

Ondanks Union SG dit seizoen geen enkele wedstrijd won tegen Club Brugge verwacht Burgess de overwinning vanavond. "Ik geloof wel dat het kan, de groep kan om met de grote druk. En we hebben al bewezen dat we niet voor Club moeten onderdoen. We waren telkens de betere ploeg, nu moeten we koelbloediger zijn."

Union SG stond zo goed als heel het seizoen aan kop, maar moest vorig weekend de eerste plaats afgeven. "Dat zou pijn doen: we stonden het hele seizoen bovenin. Sinds Kerstmis denk ik elke dag aan een eventueel kampioensfeest. Maar hey, het is nog niet gedaan, hé. De play-offs zijn bijzonder onvoorspelbaar, iedereen kan van iedereen winnen. Als de verschillen dan ook nog eens zo klein zijn door die halvering. De spanning is enorm."