De voetbalgoden mee of Mignolet gewoon outstanding? Doelman wordt in elk verslag genoemd als 'redder van blauw-zwart'

Er is nogal wat naar de haren gegrepen aan Brusselse kant in de vier wedstrijden die Union dit seizoen tegen Club Brugge speelde. Een overzicht van de onderlinge duels en hoe het daarin zijn titel te grabbel gooide. Of beter: hoe Simon Mignolet elke keer beslissend was.

Een overzicht van de titels van de matchverslagen die we schreven: 1 augustus 2021: Union krijgt deksel zwaar op de neus na wereldgoal Sobol: Club op diefje met 3 punten weg

27 januari 2022: Union sprokkelt punt op veld van Club Brugge maar mocht hopen op meer na 90 sterke minuten

8 mei 2022: Deksel op de neus voor Union: Vanaken en Nusa brengen Club naar de leidersplaats, Vanzeir mist strafschop

11 mei 2022: Machtige Mignolet en frommelgoal dompelen Union in rouw, landstitel 18 kan zondag binnen zijn voor Club Veel weerkerende commentaar in die verslagen: gemiste kansen en een beresterke Mignolet. De ongelooflijke efficiëntie van Union in de meeste wedstrijden dit seizoen liet hen tegen Club elke keer in de steek. In hun eerste onderling duel had Vanzeir na een kwartier al twee 100 procent kansen, maar Mignolet trok telkens aan het langste eind. Uiteindelijk scoorde Sobol een wereldgoal. De linksachter mag het nog honderd keer proberen, de kans dat hij nog eens zo'n treffer maakt is gering. In de uitmatch op Jan Breydel werd Club zelfs weggespeeld, maar de match eindigde op een 0-0. Mignolet onderscheidde zich weer op pogingen van Vanzeir, Teuma en Lapoussin. In de eerste helft speelde Union tien (!) kansen bij elkaar. En dan naar vorige zondag: Mignolet hield Teuma en Undav tegen. Vanzeir miste op het uur een penalty. En bij één van de eerste acties schilderde de ingevallen Skov Olsen de bal op de knikker van Vanaken. De efficiëntie was aan de kant van de West-Vlamingen te vinden. Gisteren kregen ze de genadeslag: Mignolet hield zijn team recht tot Union met tien kwam te staan na rood voor Machida. En daarna zorgde een own goal voor de beslissing. Bager duwde ongelukkig in eigen doel. "Mazzu wordt er stilaan radeloos van", schreef onze man ter plaatse. Een understatement. Union deed eigenlijk alles juist, maar de voetbalgoden stonden niet aan hun kant.