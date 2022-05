Doelpuntenmaker Hans Vanaken: "Laat die terugwedstrijd maar komen"

Hans Vanaken had een groot aandeel in de overwinning van Club op Union deze middag. Met zijn kopbal bracht hij Club op voorsprong en zo naar de top van het klassement.

"Ze spelen vaak op de counter, het is een sterke ploeg. Onze tweede helft was zeker niet goed, we speelden regelmatig ballen slecht in waardoor we ons spel niet konden spelen. Dan volgt die penalty ook nog eens... Sinds de gemiste penalty is de wedstrijd wel gekanteld. Het laatste halfuur hadden wij controle over de wedstrijd."

"Alles kan nog, dit zijn de Play Offs. Je weet dat er elke week geschoven kan worden in het klassement. We hebben het niet gemakkelijk gehad vandaag, maar de kunst is om niet te panikeren en dat is gelukt. Woensdag moeten we gewoon die drie punten thuis houden, zo simpel is het. Dat is waar Club Brugge voor staat."

Vanaken kijkt uit naar de thuiswedstrijd tegen Union: "We doen er alles aan om de titel te pakken. Woensdag wordt Jan Breydel een heksenketel. Daarvoor ben je voetballer geworden. Naar zo'n wedstrijden kijk ik uit, laat maar komen"