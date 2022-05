"Het verhaal van Union is nog niet voorbij"

Felice Mazzù focust zich volledig op de wedstrijd van komende woensdag. Union trekt dan naar Jan Breydel.

Felice Mazzù was teleurgesteld na de nederlaag van zijn Union, maar opgeven doet ie niet. "Dit is al de derde keer geweest dat we tegen Club Brugge de kansen hebben om de wedstrijd te winnen maar dat we worden afgestraft. We verloren veel energie door de hele wedstrijd te verdedigen waardoor er ruimtes overbleven. Mijn spelers verdienden het niet om te verliezen."

Mazzú komt ook terug op de sleutelmomenten van de wedstrijd: "Dit heeft niets met ervaring te maken maar met een gebrek aan efficiëntie. Misschien hebben we onze emoties verkeerd ingeschat na de gemiste strafschop. Ondanks dat we sindsdien minder in de wedstrijd zaten hebben we geen echte grote kansen weggegeven. Achja, het is een deel van het spelletje en dat moeten we accepteren. Enkel een doelpunt ontbrak."

En dat doelpunt had dus via een penalty kunnen vallen. "Er zijn meerdere spitsen en Danté is daar één van. Hij zat vol vertrouwen, anders zou hij die bal nooit opeisen. Ik weet dat de spelers er over gepraat hebben, maar ik heb geen reden tot klagen.

Tot zijn conclusie is Union gepakt op details. "We waren een groot deel van de wedstrijd de betere ploeg, het is gewoon jammer dat we kansen hebben gemist. Woensdag is er weer een wedstrijd en daar zullen we met vertrouwen naartoe gaan. We moeten dan efficiënter zijn. Het verhaal is nog niet voorbij."