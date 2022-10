Union, waar ze nooit opgeven: vicekampioen haalt tegen Club Brugge met tien man dubbele achterstand op

Union - Club Brugge was een affiche om naar uit te kijken. Omdat Union vroeg met tien viel en Club snel twee keer scoorde, leken de bezoekers hun schaapjes op het droge te hebben. Dat was buiten die enorme strijdlust van vicekampioen gerekend: 0-2 werd nog 2-2.

Wie een kwartier te laat in het Joseph Mariënstadion was, had al de mogelijke beslissing in de partij gemist. Vooral Skov Olsen liet er geen gras over groeien: de Deen kreeg de bal toegespeeld van Meijer, kapte zich vrij en knalde na iets meer dan een halve minuut de 0-1 al hoog in de touwen. Wanneer Adingra ging hangen bij Buchanan, was het aan de spelleiding om het juiste oordeel te vellen.

Kevin Van Damme vond het eerst geen strafschop waard, maar de VAR riep hem toch naar het scherm. Het finale verdict was zwaar: penalty én rood voor Adingra. Gevoelsmatig streng voor Union, maar op basis van de huidige reglementen wel correct. Vanaken zich weinig aan van de commotie: de aanvoerder van Club Brugge zorgde van op de stip voor 0-2. Zo leek het na ruim een kwartier al volledig gespeeld.

De manier waarop Club het volgende kwartier de bal monopoliseerde, bevestigde die indruk. Nadien kwam die enorme vechtlust van Union weer bovendrijven. Burgess kopte raak op hoekschop van Lynen en het geloof keerde weer helemaal terug bij de tienkoppige Brusselse ploeg. Even later was het voor Mignolet oppassen geblazen aan zijn eerste paal bij een voorzet. Dat deed de doelman ook.

Voor blauw-zwart was het zaak om na de pauze blijven de balcirculatie te verzorgen en zich niet meer te laten verrassen op een stilstaande fase. Dat gebeurde slechts deels, maar de Brugse zege leek alleszins niet meteen in gevaar te komen. Tot Union tien minuten voor affluiten dan toch nog eens toesloeg: Nieuwkoop kopte op voorzet van Lapoussin de 2-2 binnen.

Wat een weerbaarheid toch bij de mannen van Karel Geraerts! Het is zeker niet de eerste keer dit seizoen dat ze terugkomen van een achterstand, maar dit is wel hun strafste comeback tot dusver. Bij Club zullen ze het gevoel hebben dat ze iets hebben laten liggen. Beide ploegen blijven alvast met evenveel punten gedeeld derde.