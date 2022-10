Teleurgestelde Nielsen na terugkeer naar Dudenpark: "We hadden op voorhand nog gepraat over hun stilstaande fases"

Casper Nielsen had zich zijn terugkeer in het Dudenpark niet zo voorgesteld. Zeker niet nadat zijn ploeg 0-2 voorkwam. Maar uitgerekend hij zou de veerkracht van de Unionisten moeten kennen.

Club had het echter ook aan zichzelf te wijten. "Dit hadden we nooit uit handen mogen geven”, zei een teleurgestelde Nielsen voor de camera van Eleven. “We hadden op voorhand nog gepraat over hun stilstaande fases en dan valt die eerst goal toch op een vrije trap. Dat moet beter. Het zijn stomme doelpunten. Dit komt hard aan. We hadden nooit mogen verliezen.”

Maar waar liep het fout? "Moeilijk te zeggen. We geven de doelpunten te makkelijk weg en hadden misschien dat derde doelpunt moeten maken om de wedstrijd helemaal in een beslissende plooi te leggen. Het was fijn om hier terug te zijn. Ik ben goed ontvangen. Het was echt mooi om te zien hoe de fans me hebben verwelkomd. Maar ik ben nu vooral teleurgesteld in het resultaat. Als ik speel, wil ik winnen. Zo hoort het ook."