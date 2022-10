Vanaken wijt puntenverlies na ideaal scenario aan fouten in opbouw: "Dit is een match die je altijd moet winnen"

Dat Club snel een ideaal scenario beet had, is een feit. Dat Vanaken en zijn ploegmaats puntenverlies desondanks niet konden afwenden op het veld van Union, is dat ook.

"We hebben deze match niet volwassen en zakelijk genoeg uitgespeeld", analyseert de aanvoerder van Club Brugge. "Met 0-2 voor komen tegen tien man was het ideale scenario. Zij hadden niets meer te verliezen en proberen die match met veel enthousiasme te doen kantelen. Wij gaven de bal te vaak en te makkelijk weg. Als we het wel goed deden, kwamen zij er niet aan te pas, maar we maakten te veel fouten in de opbouw."

Club drong ook niet aan om een derde te maken. "In de tweede helft hebben we onze momenten in de omschakeling te weinig gepakt. Ferran Jutglà maakte een paar keer de verkeerde keuze. Ik had zelf een kans waarbij ik misschien iets beter kon doen. Het is zuur dat je dit niet kunt afmaken. We beseffen dat we het niet goed genoeg uitgespeeld hebben."

Gevaar in omschakelingen en op hoekschop

En dat terwijl de tegenstander het toch met een man minder moest doen. "Het is gek uit te leggen, maar soms wordt het tegen tien man moeilijker. We probeerden misschien iets te veel in het centrum. Dan geef je de tegenstander hoop als ze via de omschakeling richting Simon Mignolet kunnen. En je geeft dan ook die hoekschop weg, iets waar ze ook sterk op zijn."

Trainer Hoefkens zag spelers die alles te verliezen hadden, maar bij Vanaken speelde dat zo niet. "Voor mij was er geen angst om alles te verliezen. We moesten gewoon niet forceren en we hebben te veel ballen weggegeven. Dit is een match die je altijd moet winnen. Het zal op het einde wellicht niet het verschil maken, maar het is zuur dat je twee punten weggeeft."

Woensdag tegen Porto

Dit mag vanuit Brugs oogpunt slechts een eenmalige gebeurtenis zijn. "We moeten een goede analyse maken, want dit mag ons niet meer overkomen." Zeker niet tegen Porto, dat binnen enkele dagen naar Jan Breydel komt. "Het mooie is dat we snel een match hebben om dingen recht te zetten. Laat ons hopen dat we woensdag voetballend iets beter op de mat kunnen brengen en minder fouten maken."